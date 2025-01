Bastide: extension d'autorisation d'opérer au Canada information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le Groupe Bastide annonce l'extension de son autorisation d'opérer dans le domaine de l'assistance respiratoire en Colombie Britannique au Canada.



Cette extension d'autorisation représente un chiffre d'affaires potentiel de 5 millions de dollars canadiens à terme (3,4 millions d'euros) en année pleine.



Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de cession des actifs disposant d'un faible potentiel de croissance organique et/ou de création de valeur additionnelle, Bastide annonce la cession de sa filiale française CICA PLUS, spécialisée dans les prestations de services autour des soins de plaies chroniques.



CICA PLUS a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 ME en 2023-2024 avec un EBITDA déficitaire.



La société sera déconsolidée à partir du 1er octobre 2024.





