Bastide dans le vert après son CA du 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 14:20
Malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1er avril, les activités de prestations de santé à domicile (61,3% du total) ont maintenu un rythme de croissance organique élevé à +10,7%.
La croissance de l'activité maintien à domicile s'est poursuivie avec une progression organique de 4,7%, 'portée par la dynamique positive de l'ensemble des activités et la bonne performance du segment des collectivités'.
'Ce bon démarrage d'exercice conforte l'objectif prudent d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 510 MEUR couplé à une marge préservée autour de 9%', affirme Bastide, confiant aussi dans sa capacité à réduire davantage son endettement.
Valeurs associées
|26,2000 EUR
|Euronext Paris
|+2,95%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite
-
Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique. ... Lire la suite
-
Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la ... Lire la suite
-
La députée insoumise Sophia Chikirou s'est officiellement lancée vendredi dans la course à la mairie de Paris, avec l'ambition d'incarner un "nouveau Paris populaire", en rupture avec une majorité sortante "épuisée", avec laquelle elle ne s'alliera pas pour battre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer