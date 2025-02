AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe poursuit l'analyse de son portefeuille d'activités en vue d'accélérer son désendettement par la cession d'actifs ne s'inscrivant plus dans sa stratégie ou offrant un potentiel de croissance organique ou de création de valeur additionnelle limité à court et moyen terme.

Conforté par la bonne dynamique enregistrée depuis le début de l'exercice, Bastide confirme son objectif de chiffre d'affaires d'au moins 560 millions d'euros pour l'exercice 2024-2025. Le groupe réitère également son objectif de marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 8,7% en 2024-2025 bénéficiant à la fois de la politique de contrôle des coûts et de la progression des activités à plus forte valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires.

(AOF) - Le Groupe Bastide affiche au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 141,4 millions d'euros en croissance de 8,1% et de 7,8% en organique. Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) qui représentent 64% de l’activité continuent de tirer la performance avec une croissance organique de 10,2%. L’activité "Maintien à Domicile" (36% de l’activité) affiche une croissance organique de 3,6% sur le deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 275,2 millions d'euros, soit une hausse de 8,6%, dont 8,4% en organique.

Bastide: croissance interne du chiffre d'affaires de 7,8% au second trimestre

