Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante de 9,1%

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires annuel de s'élève à 491,2 millions d'euros, soit une hausse de 8% entièrement portée par la croissance organique. Le groupe confirme ainsi sa très bonne dynamique de croissance et sa capacité à surperformer ses marchés. Compte tenu de la bonne performance enregistrée sur le quatrième trimestre (chiffre d’affaires de 125,3 millions d'euros en croissance de 7,1%), l’objectif d’une marge opérationnelle courante de 9,1% sur le périmètre global est confirmé sur cet exercice.

Par ailleurs, les cessions récemment annoncées (incluant Baywater mais aussi Dorge Medic et Dyna Médical en Belgique, Medsoft et Cicadum en France), toutes réalisées en numéraire, seront finalisées au premier semestre 2025-2026. Elles permettront au groupe Bastide de réduire significativement l'endettement net, de diminuer le poids des frais financiers et de ramener le levier financier (post IFRS 16) en dessous de 3x, comparé au ratio de 3,48x enregistré au 31 décembre 2024.

Pour l'exercice 2025-2026, la société spécialisée dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile confirme qu'elle franchira le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ses activités poursuivies soutenu par la bonne dynamique organique et malgré l'impact des baisses tarifaires sur le segment de l'apnée du sommeil. L'objectif précis sera communiqué lors de la publication des résultats annuels 2024-2025 fin octobre.

