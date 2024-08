BASTIDE : Chiffre d'affaires annuel : 530 M EUR (+8,2%) supérieur à l'objectif de 520 M EUR / Accélération de la croissance organique au 4ème trimestre 2023-2024 : +9,5% / Confirmation de l'objectif de rentabilité de 8,4% en 2023-2024

Caissargues, le 29 août 2024

En M€ 2022-2023 publié 2022-2023* retraité 2023-2024 publié Var Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 127,9 122,2 134,5 +10,1% Chiffre d'affaires annuel 508,0 489,5 529,7 +8,2%

*Chiffre d'affaires 2022-2023 retraité de l'effet périmètre lié à la cession de Distrimed le 4 décembre 2023 et de Sodimed et Promefa, entités suisses classés en actifs destinés à être cédés (voir en annexe la reconstitution du chiffre d'affaires)

Croissance organique en accélération au quatrième trimestre 2023-2024

La croissance organique 1 s'intensifie au quatrième trimestre, passant de +6,7% sur les 9 premiers mois de l'exercice à +9,5% sur ce dernier trimestre. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 134,5 M€, en hausse de +10,1% en données publiées.

Cette excellente performance résulte à la fois d'une croissance toujours très solide et en accélération dans les activités de prestations de santé à domicile et d'une reprise plus franche de la croissance de l'activité « Maintien à Domicile » dont le chiffre d'affaires ressort à 49,7 M€, en hausse de +4,2% (+4,7% en organique) sous l'effet du développement continu des activités locatives et d'un retour à la croissance des ventes d'équipements sur le trimestre.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) enregistrent à nouveau une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 84,8 M€, en hausse de +13,9% et une croissance organique +12,6%, supérieure à la croissance organique de +10,9% enregistrée sur les 9 premiers mois de l'exercice.

Les sociétés acquises depuis moins d'un an, Oxigo et Occit'perf, contribuent à hauteur de 0,7 M€ au chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Chiffre d'affaires annuel supérieur à l'objectif annoncé

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 529,7 M€ (+8,2%, dont +7,4% en organique) supérieur à l'objectif de 520 M€ fixé par le Groupe.

L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 4,4 M€ sur cette période. La part des activités à l'international représente 16,6% du chiffre d'affaires.

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 200,8 M€, en hausse de +1,4% et de +1,6% à périmètre constant. Les activités locatives restent dynamiques sur l'ensemble de l'exercice sur les segments des collectivités et des magasins.

En collectivités , le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 87,5 M€, en hausse de +2,6% (+2,5% à périmètre constant).

, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 87,5 M€, en hausse de +2,6% (+2,5% à périmètre constant). En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'établit à 113,3 M€, en hausse de +0,5% en données et de +0,9% à périmètre constant. Dans le cadre d'une stratégie d'optimisation du réseau de magasins et de réorganisation avec les franchisés, deux magasins ont été fermés au cours de l'exercice.

L'activité « Respiratoire » maintient une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 185,8 M€ en hausse de +14,6% et de +13,1% à périmètre constant. La dynamique reste toujours très soutenue en France ainsi qu'à l'international, notamment en Angleterre où le Groupe bénéficie à la fois d'un effet volume positif et de l'impact des revalorisations tarifaires entrées en vigueur au cours du premier semestre.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 143,1 M€, en hausse de +10,6% et de +9,0% en organique, portée par l'excellente performance de l'activité Diabète et les performances solides de la Nutrition-Perfusion et de la Stomathérapie.

Objectif de marge opérationnelle confirmé pour l'exercice 2023-2024

Compte tenu de l'excellente dynamique enregistrée sur le quatrième trimestre et de la performance très soutenue des activités à forte valeur ajoutée, le Groupe Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante au moins égale à 8,4% pour l'exercice 2023-2024.

Pour l'exercice 2024-2025, le Groupe vise un chiffre d'affaires de plus de 560 M€ (sur le périmètre actuel), principalement portée par les activités de prestations de soins à domicile.

Le désendettement demeure un des objectifs prioritaires du Groupe Bastide. La stratégie de cession d'actifs se poursuivra sur l'exercice en cours, ciblant les actifs disposant d'un potentiel de croissance organique ou de création de valeur additionnelle limité à court et moyen terme, et contribuera à accélérer le désendettement du Groupe.

PROCHAINE PUBLICATION :

Résultats annuels 2023-2024 le mercredi 23 octobre 2024 après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant (2023-2024 retraité de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois ; 2022-2023 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés)

ANNEXE

En M€ T4 2022-2023 2022-2023 Chiffre d'affaires publié 127,9 508,0 Sortie du périmètre Distrimed depuis décembre 2023 -3,1 -7,8 Sortie du périmètre des entités suisses en cours de cession sur l'ensemble de l'exercice (IFRS 5) -2,6 -10,7 Chiffre d'affaires retraité 122,2 489,5