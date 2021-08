BASTIDE : Chiffre d'affaires annuel : 444 M EUR (+16%) - Objectif annuel dépassé

En K€

2019-2020 2020-2021 Croissance Chiffre d'affaires 4ème trimestre 115 187 111 515 -3,2% Chiffre d'affaires annuel 382 038 444 345 +16,3%

Le groupe Bastide Le Confort Médical a affiché une très bonne résistance au 4ème trimestre 2020-2021 (avril-juin), face à une base de comparaison particulièrement exigeante. En effet, lors du 4ème trimestre de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires avait fortement augmenté au moment du démarrage de la pandémie Covid-19 en raison de la très forte demande en Equipement de Protection Individuels (EPI) en Maintien à Domicile et en concentrateurs à Oxygène pour l'activité Respiratoire.

Dans un contexte plus normalisé cette année, le Groupe a réalisé au 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 111,5 M€, en recul de seulement -3,2% (dont -6,3% en organique1) sur la période. La croissance dynamique et régulière des activités Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Stomathérapie, ainsi que la solidité de l'activité auprès des collectivités, ont compensé la baisse conjoncturelle des ventes de consommables en magasins et sur Internet.

Cette bonne performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2020-2021 à 444,3 M€, un niveau supérieur à l'objectif de 430 M€. La hausse de l'activité ressort ainsi à +16,3%, dont +13,5% en organique. Le Groupe a réalisé 86% de son chiffre d'affaires en France et 14% en Europe.

Répartition du chiffre d'affaires annuel par métiers2

En Maintien à domicile, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 230,3 M€, en progression forte de +20,1% (+19,5% en organique).

- En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires annuel de 110,9 M€, en hausse de +33,3% (+32,0% en organique). Le Groupe s'appuie sur l'accroissement de ses parts de marché aussi bien auprès d'établissements privés que publics et est parvenu à afficher une légère croissance au 4ème trimestre (+2,6%) malgré la base de comparaison élevée.

- En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 119,4 M€, en croissance purement organique de +9,9%. Après 9 premiers mois très bien orientés, la croissance a été atténuée au 4ème trimestre par la baisse logique de l'activité (-28,9%) liée à une moindre demande en matière d'EPI, qui fait suite pour rappel à une croissance de +70% sur la même période en 2019-2020.

L'activité « Respiratoire » a généré un chiffre d'affaires de 113,8 M€ en croissance de +14,1% (+7,3% en organique). Le Groupe confirme sa très bonne dynamique dans ce domaine portée par l'accroissement régulier du nombre de patients suivis, le démarrage de l'activité dans une nouvelle région en Angleterre et l'intégration des sociétés espagnoles récemment acquises. Cela a permis de compenser les impacts de la renégociation financière intervenue sur les contrats d'oxygénothérapie gagnés ou reconduits au Royaume-Uni mais aussi une base de comparaison défavorable liée à des ventes exceptionnelles (fourniture de concentrateurs) réalisées au 4ème trimestre 2019-2020. Le Royaume-Uni et l'Espagne ont contribué respectivement pour 34,9 M€ et 6,2 M€ au chiffre d'affaires sur cet exercice.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » dépasse pour la première fois le cap des 100 M€ de chiffre d'affaires, à 100,3 M€ soit une progression de +10,8% (+7,6% en organique). Le Groupe maintient une croissance élevée de près de 10% en organique sur les activités Nutrition Perfusion, ce qui permet de limiter l'impact de la baisse tarifaire sur l'insulinothérapie (diabète). Les activités de Stomathérapie, renforcées par l'acquisition de Livramedom depuis mai, ont affiché un rebond prometteur au 4ème trimestre (+8,0%), confirmant les ambitions du Groupe sur ce segment de marché.

Perspectives

Fort de son bon niveau d'activité, le Groupe confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante située autour de 8,5% pour l'exercice 2020-2021 malgré un mix d'activité un peu moins favorable aux prestations de services.

Sur l'exercice 2021-2022, le Groupe devra toujours faire face à une base de comparaison exigeante dans l'activité Maintien à Domicile, qui est attendue logiquement en retrait en particulier sur le 1er semestre. Les autres Divisions poursuivront en revanche leur croissance, tout en absorbant de nouvelles révisions tarifaires, notamment en Respiratoire sur l'apnée du sommeil.

Le Groupe vise ainsi, après 2 exercices en très forte croissance, une progression organique plus modérée de son chiffre d'affaires et entend accélérer sa stratégie de croissances externes ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques et amplifier son développement en Europe.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2020-2021 le 18 octobre 2021 après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2019-2020 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés.

2 Les évolutions par activités tiennent compte du reclassement en 2019-2020 de 3,5 M€ de chiffre d'affaires sur 12 mois en collectivités, comptabilisés auparavant en Nutrition-Perfusion- Stomathérapie

