BASTIDE : Calendrier financier pour l'exercice 2025-2026

Caissargues, le 28 octobre 2025
|Evènements
|Dates*
|Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025-2026
|Jeudi 13 novembre 2025
|Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025-2026
|Jeudi 12 février 2026
|Résultats du 1er semestre 2025-2026
|Mercredi 18 mars 2026
|Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025-2026
|Jeudi 14 mai 2026
|Chiffre d'affaires annuel 2025-2026
|Jeudi 3 septembre 2026
|Résultats annuels 2025-2026
|Mercredi 21 octobre 2026
* Sous réserve de modifications, les communiqués de presse sont publiés après la fermeture des marchés.
PROCHAINE PUBLICATION :
Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026
Le jeudi 13 novembre 2025 après bourse
A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical
Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).
CONTACTS
|Groupe Bastide
|Actus Finance
|
Vincent Bastide/Olivier Jourdanney
T. +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastide-groupe.fr
|
Analystes-Investisseurs
Hélène de Watteville
T. +33 (0)1 53 67 36 33
|
Presse – Médias
Déborah Schwartz
T. +33 (0)1 53 67 36 35
- SECURITY MASTER Key : mWdqYphvYZycmJyblpeWbWiXbpmXxGmYmGHJxJRtl8mXbZ1pm2aVapqdZnJlnWpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94855-calendrier-des-publications-2025-2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer