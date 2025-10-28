 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,50
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BASTIDE : Calendrier financier pour l'exercice 2025-2026
information fournie par Actusnews 28/10/2025 à 18:00

Caissargues, le 28 octobre 2025

Evènements Dates*
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025-2026 Jeudi 13 novembre 2025
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025-2026 Jeudi 12 février 2026
Résultats du 1er semestre 2025-2026 Mercredi 18 mars 2026
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025-2026 Jeudi 14 mai 2026
Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 Jeudi 3 septembre 2026
Résultats annuels 2025-2026 Mercredi 21 octobre 2026

* Sous réserve de modifications, les communiqués de presse sont publiés après la fermeture des marchés.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026

Le jeudi 13 novembre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney
T. +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastide-groupe.fr
Analystes-Investisseurs
Hélène de Watteville
T. +33 (0)1 53 67 36 33
Presse – Médias
Déborah Schwartz
T. +33 (0)1 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWdqYphvYZycmJyblpeWbWiXbpmXxGmYmGHJxJRtl8mXbZ1pm2aVapqdZnJlnWpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94855-calendrier-des-publications-2025-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
25,6000 EUR Euronext Paris -1,54%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank