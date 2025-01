BASTIDE : BASTIDE remporte une extension d'autorisation d'opérer au Canada en Assistance Respiratoire / Cession de la filiale française CICA PLUS en stomathérapie

Caissargues, le 8 janvier 2025 – Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce l'extension de son autorisation d'opérer dans le domaine de l'assistance respiratoire en Colombie Britannique au Canada et la cession de sa filiale française CICA PLUS spécialisée en stomathérapie.

Confirmation du potentiel de croissance organique au Canada en Assistance Respiratoire

Présent au Canada sur le marché de la prise en charge de l'assistance respiratoire à domicile depuis l'acquisition de Medpro Respiratory Care en 2022, Bastide annonce une extension de son autorisation d'opérer de sa filiale dans la province de la Colombie Britannique. Cette extension d'autorisation représente un chiffre d'affaires potentiel de 5 millions de dollars canadiens à terme (3,4 millions d'euros) en année pleine.

A travers sa filiale Medpro Respiratory Care, Bastide offre une vaste gamme de produits et de services respiratoires couvrant les segments de l'oxygénothérapie, de la ventilation non invasive et de l'apnée du sommeil dans les provinces de la Colombie Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario. Cette nouvelle extension illustre le potentiel de développement organique du Groupe Bastide au Canada.

Cession de la filiale française CICA PLUS

Dans le cadre de sa stratégie de cession des actifs disposant d'un faible potentiel de croissance organique et/ou de création de valeur additionnelle, Bastide annonce la cession de sa filiale française CICA PLUS, spécialisée dans les prestations de services autour des soins de plaies chroniques. CICA PLUS a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 M€ en 2023-2024 avec un EBITDA déficitaire.

La société sera déconsolidée à partir du 1 er octobre 2024.

Le Groupe Bastide poursuit l'analyse de son portefeuille d'activités et d'éventuels actifs à céder qui contribueront à son objectif prioritaire de réduction de l'endettement et d'amélioration du ratio de levier financier .

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires semestriel 2024-2025 le jeudi 13 février 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

