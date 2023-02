BASTIDE : BASTIDE : Croissance soutenue de +14,1% au 1er semestre 2022-2023

Caissargues, le 15 février 2023

En M€ 2021-2022 publié 2021-2022* retraité 2022-2023 publié Var Chiffre d'affaires 1 er trimestre 108,1 106,3 119,6 + 12,5% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 114,9 112,4 129,9 + 15,6% Chiffre d'affaires semestriel 223,0 218,7 249,5 + 14,1%

*Chiffre d'affaires retraité de Livramedom

Le Groupe Bastide annonce être en cours de cession de la filiale Livramedom, spécialisée en stomathérapie, à son fondateur et manager à la suite de divergences stratégiques. Livramedom, déficitaire, ne présentait plus de potentiel stratégique et de création de valeur à court et moyen termes. Par application de la norme IFRS 5, Livramedom est désormais considéré comme un actif destiné à être cédé et n'est plus consolidé dans le chiffre d'affaires. Pour une meilleure comparabilité, le chiffre d'affaires 2021-2022 est retraité en conséquence.

Le Groupe Bastide a poursuivi sa forte croissance au deuxième trimestre en réalisant un chiffre d'affaires de 129,9 M€, en hausse de +15,6% (+5,7% en organique 1 ). Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) sont restées très dynamiques et affichent un chiffre d'affaires de 74,3 M€, en hausse de +22,9% (+11,0% en croissance organique). L'activité « Maintien à Domicile » ressort à 55,6 M€, en hausse de 7,1% (-0,6% en croissance organique). Hors EPI (Equipements de Protection Individuelle), la croissance de l'activité « Maintien à Domicile » ressort à 10,6%.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 249,5 M€ (+14,1%, dont +5,0% en organique). La contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an s'élève à 18,2 M€ sur le premier semestre.



Répartition du chiffre d'affaires semestriel par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 107,9 M€, en hausse de +5,6% (-1,4% en organique) malgré une contraction des ventes d'EPI de -55,7%. Hors EPI, le pôle est en croissance globale de +10,5% (+2,8 % en organique).

En collectivités , le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 48,3 M€, en baisse de -0,9% (-2,0% en organique). Hors impact des ventes d'EPI, le chiffre d'affaires est en croissance organique de +3,6% témoignant de la résilience de l'activité dans ce secteur.

En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'établit à 59,7 M€, en hausse de +11,6% (-1,0% en organique). Hors EPI, le segment affiche une croissance organique de +2,1%. Sur le semestre, l'activité bénéficie de la contribution de la société Distrimed, consolidée depuis le 1 er décembre 2021.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 79,5 M€ en hausse de +23,7% (+10,3% en organique). Cette excellente performance s'appuie sur une dynamique toujours très soutenue en France qui compense largement l'impact de la baisse tarifaire en vigueur depuis le 1 er septembre 2021 sur la prise en charge de l'apnée du sommeil (2 mois d'activité impactés sur le 1 er semestre 2022-2023). L'activité reste toujours bien orientée à l'international notamment en Espagne. Enfin, la politique active de croissance externe bénéficie à l'activité avec une très bonne performance de la société canadienne Medpro consolidée depuis le 1 er février 2022, de la société Oxystore consolidée depuis le 1 er juillet 2022 et la première contribution de la société 4Smed consolidée depuis le 1 er octobre 2022.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 62,0 M€, en hausse de +18,7% (+11,1% en organique). Tous les segments de cette activité restent extrêmement dynamiques avec des croissances organiques comprises entre 8% et 18%. La croissance de l'activité bénéficie d'une base de comparaison moins exigeante sur l'activité diabète et de la première contribution de la société Probace sur le segment Nutrition-Perfusion, consolidée depuis le 1 er octobre 2022.

Au total, les activités à l'international augmentent conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais plus de 18,4% du chiffre d'affaires (vs 16,3% au premier semestre 2021-2022).



Perspectives 2022-2023 confirmées

Compte tenu de la cession en cours de Livramedom, le Groupe ajuste mécaniquement son objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 510 M€ pour l'année 2022-2023. L'objectif de marge opérationnelle courante reste inchangé à plus de 8,3%.

Le Groupe Bastide poursuivra sa politique d'acquisitions ciblées visant à accroître la part des activités à plus haute technicité et à récurrence élevée ainsi que l'international. En parallèle, le désendettement du Groupe reste une priorité de l'exercice 2022-2023 avec une amélioration attendue du flux de trésorerie opérationnel.



PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Résultat semestriel 2022-2023 le mercredi 22 mars 2023 après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2021-2022 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois



À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 7 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

