BASTIDE : 2025.09.03 BLCM - Actions et droits de vote au 31.08.2025

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.847,05 €

Siège social : 12, avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)

Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Société informe ses actionnaires qu'au 31 août 2025 :

le nombre d'actions s'élève à 7.468.549 : le nombre d'actions ordinaires est de : 7.365.078, le nombre d'actions de préférence s'élève à : 103.471,

le nombre de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) s'élève

à 11.239.754,

à 11.239.754, le nombre de droits de vote exerçables (excluant les actions privées de droit de vote) s'élève

à 11.184.098.