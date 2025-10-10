BASF vend la majorité de ses activités dans le domaine des revêtements à Carlyle et à Qatar Investment Authority

BASF BASFn.DE a accepté de vendre une participation majoritaire dans son activité de revêtements à la société de capital-investissement Carlyle CG.O et à la Qatar Investment Authority, évaluant l'unité à 7,7 milliards d'euros (8,91 milliards de dollars).

Dans une déclaration commune, les sociétés ont indiqué vendredi que BASF conserverait une participation de 40 % dans l'activité de revêtements et qu'elle recevrait également une rentrée de fonds avant impôts d'environ 5,8 milliards d'euros à l'issue de la transaction.

BASF a mis en vente la division "revêtements" au début de l'année, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à se concentrer sur les activités étroitement intégrées et physiquement connectées au sein de ses principales usines chimiques à travers le monde.

BASF a déclaré que la transaction - combinée à la vente en début d'année de son activité de peintures décoratives à Sherwin-Williams - valorise l'ensemble de la division de revêtements de BASF à une valeur d'entreprise, dette incluse, de 8,7 milliards d'euros, soit environ 13 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2024 (Ebitda).

L'entreprise chimique a commencé à approcher le marché au cours du deuxième trimestre afin d'explorer les options stratégiques pour ses activités de revêtements restantes, et visait une décision au cours du dernier trimestre de l'année.

Elle a déclaré que le produit d'une cession potentielle pourrait permettre d'anticiper un rachat d'actions précédemment annoncé d'au moins 4 milliards d'euros entre 2027 et 2028.

(1 $ = 0,8642 euro)