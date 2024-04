Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: va présenter de nouvelles méthodes de recyclage information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - BASF va présenter de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes de recyclage pour les polyuréthanes à l'occasion du salon UTECH de Maastricht.



Le principal salon et conférence international de l'industrie mondiale des polyuréthanes se tiendra du 23 au 25 avril à Maastricht, aux Pays-Bas.



BASF propose de nouveaux développements de matériaux durables et des méthodes de recyclage pour diverses industries. Les mousses peuvent être recyclées à 100 % et utilisées comme matière première pour la fabrication de nouvelles mousses.



' Avec le développement de notre mousse 'conçue pour le recyclage', nous disposons d'un nouveau type de produit qui permet d'utiliser les déchets de polyuréthane comme matière première pour de nouvelles mousses', explique le Dr Lukas Wilm, R&D PU Flexible Foams, BASF Polyurethanes.



' La mousse peut être réintroduite dans le cycle des matériaux et utilisée pour de nouveaux produits dans divers domaines d'application tels que l'automobile, la chaussure et l'ameublement '.





