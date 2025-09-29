 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BASF s'allie à Porsche pour recycler les autos en fin de vie
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 17:35

BASF, Porsche et BEST annoncent avoir mené à bien un projet pilote de recyclage chimique de déchets complexes issus de véhicules en fin de vie. Pour la première fois, des flux de déchets automobiles mélangés ont entièrement remplacé les matières premières fossiles dans un procédé de gazéification, permettant de produire de nouveaux plastiques, notamment pour la mousse de volants.

Ce projet valide la faisabilité d'un recyclage de résidus plastiques complexes (peintures, mousses, films) jusqu'ici uniquement valorisés par incinération. Selon Porsche, il s'inscrit dans sa stratégie visant à accroître la part de matériaux secondaires vérifiables dans ses véhicules.

BASF souligne que le recyclage chimique complète le recyclage mécanique et représente une alternative crédible pour réduire les déchets plastiques enfouis ou incinérés. BEST a adapté sa technologie de gazéification pour transformer ces flux en syncrude, ouvrant la voie à une utilisation industrielle à grande échelle.

