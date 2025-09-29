BASF s'allie à Porsche pour recycler les autos en fin de vie
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 17:35
Ce projet valide la faisabilité d'un recyclage de résidus plastiques complexes (peintures, mousses, films) jusqu'ici uniquement valorisés par incinération. Selon Porsche, il s'inscrit dans sa stratégie visant à accroître la part de matériaux secondaires vérifiables dans ses véhicules.
BASF souligne que le recyclage chimique complète le recyclage mécanique et représente une alternative crédible pour réduire les déchets plastiques enfouis ou incinérés. BEST a adapté sa technologie de gazéification pour transformer ces flux en syncrude, ouvrant la voie à une utilisation industrielle à grande échelle.
