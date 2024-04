Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: ouvre une usine pour le recyclage des batteries information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - BASF a mis en service avec succès son usine d'affinerie de métaux pour le recyclage des batteries à Schwarzheide, en Allemagne.



Cette usine permet d'optimiser la technologie innovante de recyclage des batteries, en traitant les batteries lithium-ion en fin de vie et les déchets de production des batteries.



Cela facilitera la récupération optimale de métaux précieux tels que le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse et le cuivre lors de la mise à l'échelle de la technologie.



Le prototype de raffinerie de métaux est une nouvelle étape dans la construction du premier centre européen de production de matériaux pour batteries et de recyclage de batteries à Schwarzheide.



'Avec la croissance rapide attendue du marché des véhicules électriques, le recyclage des batteries offre un accès compétitif et durable aux métaux critiques', a déclaré le Dr Daniel Schönfelder, président de la division Catalysts de BASF.



'Nous utiliserons les métaux extraits pour mettre en place une économie circulaire véritablement locale pour la chaîne de valeur des batteries '.





