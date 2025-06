BASF: mise en service d'une nouvelle usine de HMD en France information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 12:48









(CercleFinance.com) - BASF annonce la mise en service réussie de sa nouvelle usine de production de diamine hexaméthylène (HMD) à Chalampé, en France, dont la construction avait débuté en 2022.



Cette installation porte la capacité annuelle de production de HMD du groupe à 260 000 tonnes.



Selon Dr. Stephan Kothrade, membre du directoire de BASF, cet investissement ' renforce l'engagement de BASF envers la production chimique en Europe ' et soutient la croissance régionale.



Cette usine s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à consolider sa position sur le marché du polyamide (PA) 6.6 en Europe, en complément de l'expansion en cours de la production de PA 6.6 à Fribourg, en Allemagne.









Valeurs associées BASF 41,940 EUR XETRA -1,76%