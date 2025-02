BASF: lancement d'une plateforme d'aide dans l'horticulture information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - BASF Digital Farming GmbH annonce son expansion mondiale dans l'horticulture avec le lancement de xarvio FIELD MANAGER For Fruits & Veggies.



Disponible à partir de septembre 2025, cette nouvelle offre concernera d'abord les cultures de raisin de cuve et de table en France, Italie, Espagne et Turquie, avant de s'étendre en 2026 aux tomates et pommes de terre.



Intégrant le système d'aide à la décision de Horta, la plateforme fournira des recommandations agronomiques basées sur les données pour optimiser les rendements et réduire l'impact environnemental.



Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, elle sera proposée par abonnement annuel.





