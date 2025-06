BASF: l'usine de recyclage de Black Mass est opérationnelle information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - BASF annonce que son usine de Black Mass à Schwarzheide, en Allemagne, est désormais opérationnelle.



Cette installation de pointe -l'une des plus grandes d'Europe- peut traiter jusqu'à 15 000 tonnes de batteries lithium-ion en fin de vie et de déchets de production par an, soit environ 40 000 batteries de véhicules électriques.



Le procédé de Black Mass permet de récupérer mécaniquement des métaux clés — lithium, nickel, cobalt et manganèse — destinés à être réutilisés dans la fabrication de nouveaux matériaux actifs de cathode.



Cette étape marque un tournant stratégique pour l'industrie européenne des batteries, en soutenant les objectifs de circularité et de réduction de la dépendance aux matières premières primaires.





