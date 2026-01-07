BASF franchit une étape stratégique avec la mise en service de son vapocraqueur à Zhanjiang
Conformément au calendrier prévu, BASF a mis en service le coeur de son complexe de Zhanjiang, un vapocraqueur d'une capacité annuelle d'un million de tonnes métriques d'éthylène.
Cette installation est la première au monde à utiliser 100% d'énergies renouvelables pour actionner ses compresseurs principaux. En transformant des hydrocarbures à chaîne longue par craquage à la vapeur, l'unité fournit des produits chimiques de base essentiels, tels que l'éthylène et le propylène, à plusieurs usines en aval sur le site.
Stephan Kothrade, membre du directoire et directeur de la technologie, souligne que "ce jalon important renforce considérablement les chaînes de valeur diversifiées de BASF en Chine".
Ce site, qui deviendra le troisième plus important du groupe à l'échelle mondiale après Ludwigshafen et Anvers, a également lancé la production d'oxyde d'éthylène, d'éthylène glycol et de polyéthylène pour servir le marché chinois, en pleine croissance.
Le titre évolue pour le moment à l'équilibre à Francfort.
