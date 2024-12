BASF: feu vert pour commercialiser Symbiocell en Chine information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - BASF annonce que son ingrédient cosmétique Symbiocell a obtenu une nouvelle notification en Chine, permettant sa commercialisation dans le pays.



Cet ingrédient apaise les peaux sensibles et réduit les réactions cutanées excessives, comme le confirment des tests in vitro.



Une étude clinique a démontré qu'une formulation contenant 2 % de Symbiocell diminuait de 62 % l'inconfort cutané, contre 58 % pour un produit anti-rougeurs concurrent.



Par ailleurs, 97 % des volontaires ont ressenti une amélioration du confort, et 71 % ont noté une peau plus éclatante.



Symbiocell répond à la demande croissante de solutions pour peaux sensibles, notamment en Asie-Pacifique, et reflète l'engagement de BASF en faveur de l'innovation et de la durabilité dans le secteur des soins.





