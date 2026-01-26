BASF examine des options stratégiques pour trinamiX
Dans la réévaluation de trinamiX, l'accent sera mis sur la restructuration, l'efficacité des coûts et l'optimisation de la valeur. Les mesures stratégiques peuvent également inclure la vente de segments d'activité individuels.
Dans ce contexte de réévaluation stratégique, le managing director Ingmar Bruder, qui a accompagné le développement de trinamiX depuis l'idée initiale jusqu'à ce jour, a quitté le conseil d'administration ce 26 janvier.
Il sera remplacé le 1er février par Lothar Laupichler, qui a récemment dirigé l'activité mondiale des matériaux électroniques de BASF. Sören Bauermann, qui fait partie de l'équipe de direction de trinamiX depuis 2023, restera au conseil d'administration.
trinamiX a été fondée en 2015 en tant que filiale de BASF et a son siège à Ludwigshafen, en Allemagne. Elle emploie environ 200 personnes dans le monde et détient plus de 800 brevets et demandes de brevets.
