BASF et Andritz s'allient pour un projet de captage de CO2 au Danemark
Andritz 50, en charge de la conception et de l'ingénierie de l'installation, a retenu OASE blue pour sa fiabilité et la longue expérience de BASF dans le traitement des gaz. Le projet reste conditionné à l'obtention d'un financement du fonds danois pour le captage et stockage du carbone (CCS).
Vasilios Galanos, vice-président senior Europe de la division Intermediates, souligne que ce partenariat illustre la complémentarité entre l'expertise chimique de BASF et le savoir-faire d'ingénierie d'Andritz, et confirme l'engagement du groupe en faveur de solutions industrielles bas carbone.
Valeurs associées
|43,620 EUR
|XETRA
|+1,18%
