BASF dans le vert avec une note de DZ Bank

Après deux séances consécutives de repli, pour une perte cumulée de 2,54%, le titre BASF se reprend ( 0,86%, à 53,08 euros). Outre quelques achats à bon compte, l'action du géant allemand est soutenue le relèvement de son objectif de cours par DZ Bank.

Dans une note, la banque allemande a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre du géant mondial de la chimie, tout en relevant sa cible de cours de 55 à 63 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 19,7% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Pour se justifier, les analystes estiment que le solide début d'année et que la stratégie claire axée sur la valeur actionnariale, soutiennent la revalorisation du titre. Pour rappel, le premier trimestre de BASF a été solide et marqué par un Ebitda ajusté nettement supérieur aux attentes du marché. Il a atteint 2,36 milliards d'euros, là où les analystes tablaient sur environ 2,19 milliards d'euros.

En outre, DZ Bank souligne que la direction a confirmé les objectifs financiers sur l'ensemble de l'exercice et que la direction affiche un optimisme accru pour le deuxième trimestre, notamment ses activités amont, qui bénéficient d'un pouvoir de fixation des prix renforcé en Europe, en raison de goulets d'étranglement temporaires sur les livraisons en provenance d'Asie.

Les analystes se montrent toutefois plus prudents pour le second semestre, face aux risques géopolitiques et aux incertitudes sur la demande.