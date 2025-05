BASF: changements à la tête de plusieurs divisions information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que le Dr Christoph Wegner, président de Global Digital Services à Ludwigshafen, prendra la tête de la division Group Research à Ludwigshafen à compter du 1er juillet 2025.



Le responsable actuel de la division, Dr Helmut Winterling, président, prendra, comme précédemment annoncé, la responsabilité de président de la gestion des sites européens et du Verbund, en remplacement du Dr Uwe Liebelt.



Enfin, Dietrich Spandau, vice-président senior des ressources humaines du groupe à Ludwigshafen, succédera à Christoph Wegner en tant que président à la même date.





