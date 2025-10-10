 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,14
-0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BASF cède une partie de sa division Revêtements à Carlyle et Qatar Investment Authority
information fournie par AOF 10/10/2025 à 15:30

(AOF) - BASF va vendre une participation majoritaire dans sa division Revêtements à la société de capital-investissement Carlyle en association avec Qatar Investment Authority. La valeur d’entreprise s’élève à 7,7 milliards d’euros. BASF conservera 40 % de cette division et percevra un produit avant impôt d’environ 5,8 milliards d’euros à la clôture de la transaction.

Valeurs associées

BASF
43,140 EUR XETRA +0,40%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank