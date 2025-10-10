BASF cède une partie de sa division Revêtements à Carlyle et Qatar Investment Authority

(AOF) - BASF va vendre une participation majoritaire dans sa division Revêtements à la société de capital-investissement Carlyle en association avec Qatar Investment Authority. La valeur d’entreprise s’élève à 7,7 milliards d’euros. BASF conservera 40 % de cette division et percevra un produit avant impôt d’environ 5,8 milliards d’euros à la clôture de la transaction.
Valeurs associées
|43,140 EUR
|XETRA
|+0,40%
