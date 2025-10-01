BASF cède son activité Food & Health Performance Ingredients à Louis Dreyfus Company
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 09:45
L'activité cédée regroupe des ingrédients alimentaires (agents foisonnants, émulsifiants, poudres grasses) et santé (esters de stérols végétaux, acide linoléique conjugué, huiles oméga-3), ainsi que plusieurs gammes complémentaires.
BASF entend ainsi concentrer son portefeuille sur les vitamines et caroténoïdes. Daniela Calleri, Senior Vice President Nutrition Ingredients, souligne que ce recentrage vise à 'répondre à la demande du marché pour des ingrédients de haute qualité'.
LDC renforce de son côté sa présence dans les ingrédients d'origine végétale. James Zhou, Chief Commercial Officer, considère cette acquisition comme 'un jalon important pour développer des solutions innovantes dans l'alimentaire, le soin et la santé'.
Les deux groupes n'ont pas communiqué le montant de la transaction.
Valeurs associées
|42,410 EUR
|XETRA
|+0,05%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a commencé la séance en faisant du surplace mercredi, après le blocage budgétaire aux Etats-Unis qui a conduit dans la nuit à la fermeture de nombreux services publics pour la première fois depuis sept ans. Vers 10H00 locales, l'indice vedette ... Lire la suite
-
Les dirigeants des 27 pays de l'UE se retrouvent mercredi à Copenhague pour renforcer la défense du continent face à la menace russe, au moment où de mystérieux drones dans le ciel danois ont encore accru la tension ces derniers jours. Des milliers de policiers ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza partie de Tunisie à la mi-septembre, qui se trouvait mercredi au large de l'Egypte, a déclaré poursuivre sa route malgré des "manoeuvres d'intimidation" menées pendant la nuit, selon ses organisateurs, par des "navires militaires israéliens". ... Lire la suite
-
Des parents en larmes attendaient avec angoisse mercredi des nouvelles de leurs enfants disparus après l'effondrement d'une école islamique sur la grande île de Java, en Indonésie, les sauveteurs qui ont capté des signes de vie estimant qu'environ 91 personnes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer