BASF: accord pour fournir ses catalyseurs à Plug Power information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de coopération avec Plug Power - spécialiste mondial des solutions intégrées pour l'économie de l'hydrogène vert.



L'accord prévoit l'intégration des catalyseurs DeOxo de BASF dans les usines de liquéfaction d'hydrogène de Plug Power à l'échelle mondiale, permettant notamment d'en améliorer la fiabilité et la rentabilité.



BASF assure que ses catalyseurs DeOxo offrent des 'performances exceptionnelles à basse température, réduisant ainsi le recours à des métaux précieux coûteux'.



Cette collaboration cible des usines de liquéfaction d'une capacité de 30 à 90 tonnes par jour, et s'appuie sur l'expertise éprouvée de BASF dans la purification de l'hydrogène.







