BASF: 1er producteur d'ammoniac durable en Europe centrale information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 10:09









(CercleFinance.com) - BASF indique être devenu le 1er producteur d'ammoniac renouvelable en Europe centrale après l'extension de sa chaîne de valeur de l'ammoniac.



BASF propose ainsi deux nouvelles qualités d'ammoniac renouvelable - ammoniac renouvelable et solution d'ammoniac renouvelable à 24,5 % - sur son site intégré (Verbund) de Ludwigshafen.



' Les qualités d'ammoniac renouvelable sont disponibles en vrac, selon les modalités habituelles', indique BASF.



' Notre principal objectif est d'atteindre la neutralité carbone de nos produits. Grâce à notre ammoniac renouvelable, nous pouvons réduire de manière significative l'empreinte carbone (PCF) par rapport à nos autres qualités d'ammoniac à faible teneur en CO₂ ', déclare le Dr Jens Aßmann, vice-président du management de la chaîne de valeur ammoniac et des opérations résines aminées chez BASF.



D'ici 2025, la division Monomers de BASF prévoit de proposer une solution circulaire ou à faible empreinte carbone pour chaque grande ligne de produits. Ces offres durables sont un élément essentiel de la trajectoire de BASF vers la neutralité climatique et des émissions nettes nulles de CO₂ d'ici 2050.







Valeurs associées BASF 45,210 EUR XETRA +4,53%