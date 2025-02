Bart De Wever nouveau premier ministre belge

(AOF) - La Belgique s'est dotée d'un nouveau premier ministre en la personne de Bart De Wever, officiellement intronisé ce lundi. Le chef des conservateurs flamands a prêté serment devant le roi Philippe au palais royal avec les quatorze membres de son gouvernement. Le dirigeant de 54 ans, dont douze comme maire d'Anvers, est le premier indépendantiste flamand à prendre la tête du gouvernement fédéral en Belgique. Bart De Wever a succédé à Alexander De Croo, premier ministre depuis 2020 et à la tête d’un gouvernement démissionnaire depuis les dernières élections de juin.

