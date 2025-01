Barry Callebaut: sanctionné pour un abaissement de prévision information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut lâche près de 5% à Zurich, le chocolatier ayant indiqué, à l'occasion d'un point d'activité, s'attendre désormais à un volume de ventes pour son exercice 2024-25 en baisse à un pourcentage dans le bas de la plage à un chiffre.



'Depuis le début de l'exercice, les prix des fèves de cacao ont considérablement accéléré, pénalisant les prix du marché et la demande', explique le groupe, qui confirme toutefois viser une croissance à deux chiffres de son EBIT récurrent à taux de change constants.



Sur son premier trimestre 2024-25, il a réalisé un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de francs suisses, en croissance de 63,1% en monnaies locales, reflétant un bond de plus de 70% des prix des fèves de cacao alors que ses volumes de ventes se sont tassés de 2,7%.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT 1 076,00 CHF Swiss EBS Stocks -6,11%