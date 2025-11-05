Barry Callebaut prévoit une nouvelle baisse du volume des ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réaction de l'action, les commentaires des analystes et le contexte de Mondelez dans les paragraphes 6-10) par Paolo Laudani et Emanuele Berro

Barry Callebaut BARN.S a déclaré mercredi qu'il s'attendait à une baisse moyenne à un chiffre des ventes de produits de cacao pour son prochain exercice financier, alors qu'il continue à faire face à la pression des prix élevés du cacao.

La société, qui fournit du chocolat pour les crèmes glacées Magnum d'Unilever ULVR.L , qui seront bientôt scindées, et les barres KitKat de Nestlé NESN.S , a également prévu une croissance du bénéfice de base récurrent (Ebit) d'un pourcentage faible à moyen à un chiffre, mesuré en monnaies locales, pour l'exercice 2025/26.

La société, dont les ingrédients sont présents dans un produit de chocolat et de cacao sur quatre consommés dans le monde, a déclaré que le volume de ses ventes a chuté de 6,8 % à 2,1 millions de tonnes au cours de l'exercice qui s'est achevé en août.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,1 millions de tonnes, selon un sondage fourni par la société.

Les volumes ont chuté de 8 % au quatrième trimestre, entre juin et août, selon un calcul de Reuters.

NOUVELLES ORIENTATIONS, ANCIENS PROBLÈMES

Les analystes ont eu des réactions contrastées face aux nouvelles prévisions de la société zurichoise.

Matteo Lindauer, de Vontobel, a déclaré que les nouvelles prévisions constituaient un "changement bienvenu" par rapport aux objectifs irréalisables de l'année dernière. Cependant, Jon Cox de Kepler Cheuvreux a qualifié ces objectifs de prudents et a déclaré que l'action pourrait être mise sous pression en conséquence.

Les actions de Barry Callebaut ont chuté de 3 % dans les indications de pré-marché à 0713 GMT.

"Les conditions de l'industrie restent difficiles, comme le soulignent les commentaires récents de clients clés tels que Mondelez et Hershey", a déclaré Matteo Lindauer.

En octobre , Mondelez MDLZ.O a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, citant la baisse des dépenses parmi les consommateurs soucieux de leur valeur en Amérique du Nord et en Europe, alors que le coût plus élevé du cacao a ajouté de la pression.