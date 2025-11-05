 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 035,00
-0,54%
Indices
Chiffres-clés

Barry Callebaut prévoit une baisse du volume des ventes l'année prochaine
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:01

Barry Callebaut BARN.S a déclaré mercredi s'attendre à une baisse de l’ordre de 4% à 6% (mid-single digit) des ventes de produits à base de cacao lors du prochain exercice financier, le groupe restant pénalisé par des prix élevés du cacao.

Le fournisseur du chocolat acheté par Unilever ULVR.L pour ses glaces Magnum, dont la division doit prochainement être scindée, et par Nestlé NESN.S pour ses barres KitKat, prévoit également une croissance de son bénéfice d’exploitation récurrent (Ebit) en monnaies locales comprise entre 2% et 5% ("low to mid-single digit") pour l’exercice 2025/26.

La société, dont les ingrédients sont présents dans un produit de chocolat et de cacao sur quatre consommés dans le monde, a déclaré que le volume de ses ventes a reculé de 6,8% à 2,1 millions de tonnes au cours de l'exercice financier clos fin août.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,1 millions de tonnes, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Paolo Laudani et Emanuele Berro version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BARRY CALLEBAUT
1 008,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
NESTLE
78,900 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
UNILEVER
4 631,500 GBX LSE +0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank