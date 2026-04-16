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Barry Callebaut dévisse après des semestriels inférieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 15:27

Le chocolatier suisse Barry Callebaut dévissait de plus de 15% jeudi à la Bourse de Zurich à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires et de résultats semestriels largement inférieurs aux attentes.

La société, qui fournit du cacao aux chocolatiers, confiseurs et pâtissiers, a annoncé ce matin un chiffre d'affaires en baisse de 7,3% à 6,75 milliards de francs suisses pour le premier semestre de son exercice (clos le 28 février), alors que les analystes attendaient en moyenne 6,99 milliards.

Exprimé en monnaies locales, le recul de l'activité s'est limité à 3,7%.

Les ventes en volume se sont repliées de 6,9%, pénalisées par la baisse des cours des fèves et des perturbations au niveau de la chaîne de production, dues à la fermeture partielle de l'usine de Saint-Hyacinthe, au Canada.

"La vitesse inédite de la contraction du marché, conjuguée à une situation de surcapacités, à une baisse des volumes et à des ruptures d'approvisionnement, a pesé sur notre performance opérationnelle et nous conduit à ajuster nos perspectives de rentabilité", a expliqué Hein Schumacher, son directeur général.

Son bénéfice net a progressé de plus de 66% à 109 millions de francs, là où les analystes attendaient en moyenne un profit de l'ordre de 120 millions.

Si le résultat opérationnel courant (EBIT) a reculé de 4,2% à 310,9 millions de francs suisses en monnaies locales au premier semestre, le groupe helvétique a indiqué anticiper une décroissance de l'ordre de 15% de son bénéfice d'exploitation en monnaies locales sur l'exercice 2025/2026.

Vers un bénéfice annuel sous pression

Dans un contexte de baisse significative du prix des fèves de cacao, l'entreprise a expliqué qu'elle entendait prendre des mesures à court terme afin de protéger ses parts de marché et donner la priorité à la croissance.

Dans une note de réaction, les analystes d'UBS - qui affichent une opinion neutre avec un objectif de cours de 1 355 francs - estiment que le bénéfice net sur l'ensemble de l'exercice pourrait s'établir entre 230 et 250 millions de francs suisses, très loin du consensus établi à 304 millions.

Vers 15h00, l'action du premier chocolatier mondial décrochait de 15,1%, pour revenir à des plus bas depuis novembre 2025, alors que son indice de référence, le SMIM des moyennes capitalisations suisses, ne reculait que de 0,5%.

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BARRY CALLEBAUT
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