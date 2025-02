Barrick Gold : son free cash flow a plus que doublé en 2024

(AOF) - Sur l'exercice 2024, Barrick Gold fait état d'une augmentation de 69% du bénéfice net à 2,14 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 1,22 dollar. L'Ebitda a progressé de 30% à 5,19 milliards de dollars pour 2024 - soit le chiffre le plus élevé depuis plus d'une décennie. "Le flux de trésorerie disponible a plus que doublé pour atteindre 1,32 milliard de dollars, sous l'effet de l'augmentation des bénéfices", affirme le producteur canadien d'or et de cuivre.

Le dividende trimestriel de 0,10 dollar par action a été maintenu, ce qui porte le dividende annuel total versé aux actionnaires à 696 millions de dollars, et 498 millions de dollars supplémentaires ont été reversés sous forme de rachat d'actions.

Le conseil d'administration de Barrick Gold a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions ordinaires en circulation de la société pour un montant maximum de 1 milliard de dollars au cours des 12 prochains mois.

Côté perspectives, pour 2025, la production d'or devrait se situer entre 3,15 et 3,5 millions d'onces contre 3,91 millions en 2024. La production de cuivre attribuable pour 2025 devrait passer de 195 000 tonnes en 2024 à 200 000-230 000 tonnes.

AOF - EN SAVOIR PLUS