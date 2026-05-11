Barrick dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à des cours de l'or record et annonce un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars

Les résultats de Barrick Mining ABX.TO ont dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre lundi, grâce à des prix de l'or records, tandis que la société minière a également approuvé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars en vue de l'introduction en bourse prévue de ses actifs nord-américains.

Les cours de l'or ont atteint des sommets historiques au cours du trimestre, s'établissant en moyenne à 4.673,5 dollars l'once, soit une hausse d'environ 63% par rapport à l'année précédente, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques et d'attentes croissantes concernant des baisses de taux d'intérêt.

Son concurrent Newmont NEM.N a également dépassé les estimations concernant ses bénéfices du premier trimestre le mois dernier.

Si les prix ont légèrement baissé ces dernières semaines à la suite d'une crainte d'inflation liée au pétrole et au conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran , l'or reste bien au-dessus des niveaux de l'année dernière.

Le prix moyen réalisé par Barrick pour l'or s'est établi à 4.823 dollars l'once, soit une hausse de 66% par rapport à l'année précédente.

Les coûts de production globaux de la société, un indicateur du coût de production, ont baissé de 4% au cours du trimestre clos le 31 mars, pour s'établir à 1.708 dollars l'once.

La société minière canadienne a affiché un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars au premier trimestre, soit plus du triple des niveaux de l'année précédente.

La production d'or de Barrick a baissé de 5% au cours de la période, pour s'établir à 719.000 onces.

Mais la société a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter la production de sa mine de Loulo-Gounkoto au Mali et de sa mine de Goldrush au Nevada, aux États-Unis, ainsi que d'améliorer la séquence d'exploitation au sein de ses opérations de Nevada Gold Mines au cours du prochain trimestre. Elle prévoit également une augmentation de la production sur son site de Kibali en République démocratique du Congo plus tard dans l'année.

Barrick prévoit que sa production d'or passera à un niveau compris entre 730.000 et 770.000 onces au deuxième trimestre et qu'elle augmentera encore au second semestre 2026.

La société minière a poursuivi la mise en œuvre de son projet d'introduction en bourse de North American Barrick, une nouvelle entité qui détiendra certains des actifs phares de la société, tels que Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo et le projet Fourmile.

Barrick a annoncé un bénéfice ajusté de 98 cents par action au premier trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui tablaient sur 78 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))