Barings rachète un spécialiste de la finance structurée en Australie

(NEWSManagers.com) - Barings vient d’acquérir la totalité du capital de Gryphon Capital Partners, une société de gestion australienne spécialisée dans la finance structurée, selon un communiqué de presse. La transaction sera achevée d’ici fin mars. Il s’agit d’une deuxième acquisition de Barings en Australie après celle d’Altis Property Partners, une société de gestion spécialisée dans l’immobilier, en août 2022. A travers le rachat de Gryphon, Barings souhaite accélérer son entrée dans le marché de la gestion de fortune en Australie.A la suite du rachat, l’équipe de Gryphon s’intégrera dans la division finance structurée de Barings. Cette dernière représente 8,2 milliards de dollars d’encours sous gestion. Steven Fleming, directeur général de Gryphon, et Ashley Burtenshaw, directeur des investissements, continueront à gérer les fonds de GCI. Il n’y aura aucun changement au niveau du personnel, précise Barings.Créée en 2014, Gryphon investit dans la finance structurée ainsi que des marchés de crédit moins liquides en Europe et en Australie. La société de gestion indépendante compte 1,7 milliard de dollars d’encours sous gestion. Barings gérait plus de 347 milliards de dollars au 31 décembre 2022.