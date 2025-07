Barclays: un BPA semestriel augmenté d'un tiers information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:32









(Zonebourse.com) - Barclays dévoile au titre du premier semestre 2025 un BPA en augmentation de 33% à 24,7 pence et un profit avant impôt accru de 24% à 5,2 milliards de livres sterling, ainsi qu'un RoTE en amélioration de 2,1 points à 13,2%.



Le chiffre d'affaires de la banque britannique a augmenté de 12% à 14,9 milliards pour l'ensemble des six premiers mois de 2025, et son ratio charges/produits s'est amélioré de quatre points pour atteindre 58%, grâce à un levier d'exploitation positif.



Compte tenu de sa forte génération organique de capital et d'un ratio CET1 de 14%, Barclays fait part d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de livres sterling et un dividende semestriel de trois pence par action.



'Ceci équivaut à 1,4 milliard de livres sterling de distributions totales de capital au titre du premier semestre 2025, soit une augmentation de 21% en glissement annuel', met en avant son chief executive C. S. Venkatakrishnan.





Valeurs associées BARCLAYS 360,100 GBX LSE -0,30%