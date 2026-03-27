Barclays relève Phathom Pharmaceuticals à "surpondérer" ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mars - ** Les actions de la biopharma Phathom Pharmaceuticals PHAT.O , spécialisée dans les maladies gastro-intestinales (GI), augmentent de 2 % à 11 $ avant bourse.
** Barclays relève le titre à "surpondérer", contre "pondération égale".
** La société de courtage augmente le prix cible de 16 $ à 18 $, ce qui représente une hausse de 66,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action.
** "Nous pensons que la combinaison d'un bilan renforcé, de prévisions solides et d'une stratégie commerciale ciblée suggère que l'action à environ 11 $ est déconnectée de ses fondamentaux" - Barclays
** La société de courtage note que l'approche GI plus ciblée devrait favoriser une meilleure adoption.
** À la dernière clôture, l'action a chuté de 34,9 % depuis le début de l'année.
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