Barclays relève le niveau de Voya Financial à "surpondérer"

9 janvier - ** Barclays relève la valeur de la société d'investissement et d'assurance Voya Financial VOYA.N de "equal-weight" à "overweight"

** La société est convaincue de la résilience des marges à la retraite, de l'assainissement presque complet des pertes en cas de cessation d'activité et de la génération de flux de trésorerie disponibles attrayants

** VOYA a annoncé des dépenses stratégiques de 75 millions de dollars pour développer la gestion de patrimoine dans le secteur de la retraite, mais la société a toujours été en mesure de compenser la majeure partie des dépenses et de dégager des marges solides - Courtage

** 6 des 11 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "plus élevée", 4 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; le prix médian est de 86 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, VOYA a progressé de 15,4 % au cours des 12 derniers mois