 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barclays relève le niveau de Voya Financial à "surpondérer"
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Barclays relève la valeur de la société d'investissement et d'assurance Voya Financial VOYA.N de "equal-weight" à "overweight"

** L'équipe de gestion de l'entreprise a été formée à la gestion des risques de l'entreprise, à la gestion des risques de l'entreprise et à la gestion des risques de l'entreprise

** La société est convaincue de la résilience des marges à la retraite, de l'assainissement presque complet des pertes en cas de cessation d'activité et de la génération de flux de trésorerie disponibles attrayants

** VOYA a annoncé des dépenses stratégiques de 75 millions de dollars pour développer la gestion de patrimoine dans le secteur de la retraite, mais la société a toujours été en mesure de compenser la majeure partie des dépenses et de dégager des marges solides - Courtage

** La société a annoncé des dépenses stratégiques de 75 millions de dollars pour développer la gestion de patrimoine au sein du secteur des retraites, mais la société a toujours été en mesure de compenser la majeure partie de ces dépenses et de dégager de solides marges - Courtage

** 6 des 11 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "plus élevée", 4 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; le prix médian est de 86 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, VOYA a progressé de 15,4 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

VOYA FINANCIAL
79,051 USD NYSE +0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank