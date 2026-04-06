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Barclays relève la note de Rocket et First American à "surpondérer" à la suite d'un repli
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Barclays relève la société de prêts hypothécaires Rocket Companies RKT.N et l'assureur de titres First American Financial FAF.N à "surpondérer" de "pondération égale" à la suite d'un récent ajustement de valorisation

** RKT grimpe de 3,7 % avant bourse, tandis que FAF est en hausse de 1,2 %

** La société de courtage estime que RKT dispose d'un portefeuille d'activités plus équilibré suite à l'acquisition du fournisseur de services de prêts immobiliers Mr Cooper Group, ce qui devrait l'aider à produire des résultats plus stables tout au long du cycle des taux d'intérêt

** La société ajoute que les perspectives de bénéfices sont plus stables que ne le laisse supposer le récent recul du cours de l'action

** Comme pour RKT, Barclays considère que l'évaluation de FAF est sous-évaluée et qu'il s'agit d'un point d'entrée attractif pour les investisseurs qui sont restés à l'écart

** "L'activité commerciale a été un point positif pour le secteur des titres de propriété et nous nous attendons à ce que cela se poursuive" - Terry Ma, analyste chez Barclays

** A la dernière clôture, RKT a baissé de 22,7%, FAF a baissé de 5,2% depuis le début de l'année

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