Barclays relève la note de Cummins à "surpondérer" ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Barclays relève la note du fabricant de moteurs industriels et automobiles Cummins CMI.N de "equal-weight" à "overweight"; augmente l'objectif de prix à 546 dollars, contre 515 dollars

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 9,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de CMI augmentent de près de 1,5 % pour atteindre environ 508,2 $

** Barclays s'attend à ce que les prochaines réglementations sur les émissions de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) de 2027 créent une demande pour de nouveaux moteurs et camions qui répondent à des normes plus strictes, ce qui profitera à Cummins

** La société ajoute que CMI peut maintenir ses bénéfices grâce à son segment de puissance tout en bénéficiant de coûts de R&D inférieurs jusqu'au début du prochain cycle majeur de camions et de moteurs

** Douze des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 11 à "conserver"; leur estimation médiane est de 522,3 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 45,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CUMMINS
508,290 USD NYSE +1,53%
