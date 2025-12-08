Barclays relève Compass à "surpondérer" ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la société américaine de courtage en immobilier résidentiel Compass COMP.N ont augmenté d'environ 3 % à près de 11 dollars avant la mise sur le marché

** Barclays relève la note de "égale pondération" à "surpondération", augmente l'objectif de cours à 13 $ contre 9 $

** La société de courtage indique que le relèvement de la note reflète les synergies de l'opération HOUS , une valeur accrue pour les agents et un potentiel de croissance lié aux ventes de logements existants

** La baisse des taux ne suffira peut-être pas à relancer l'immobilier, car les incertitudes concernant les réductions de la Fed, l'impact des prêts hypothécaires, l'accessibilité financière et l'emploi laissent peu de place à un rebond de la construction, selon Barclays

** Quatre des huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 10 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 76,4 % depuis le début de l'année