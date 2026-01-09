Barclays réduit l'objectif de cours de Travelers à 312 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Barclays réduit son objectif de cours sur l'assureur Travelers TRV.N à 312 $, contre 315 $ auparavant

** Le nouveau PT représente toujours une hausse de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La banque cite un contexte de marché mitigé, les contrats d'assurance dommages pour les grands comptes s'assouplissant et les prix acquis commençant à converger vers la tendance

** La pression sur les prix est la plus forte dans les programmes d'assurance dommages des grands comptes, tandis que les activités principales de TRV sur le marché intermédiaire et les activités sélectives restent comparativement protégées par des dynamiques de taux et de rétention plus stables, selon la société de courtage

** Elle ajoute que l'assurance des particuliers a montré une amélioration significative, l'automobile bénéficiant d'une fréquence favorable et d'une gravité modérée dans la couverture des dommages corporels et des véhicules

** 8 des 28 sociétés de courtage attribuent la note "acheter" ou "supérieure" à l'action, 18 la considèrent comme "à conserver" et 2 comme "à vendre"; leur objectif de cours médian est de 304 dollars

** En incluant les mouvements de la séance, TRV a progressé de 16,4 % au cours des 12 derniers mois