Barclays réduit l'objectif de cours de Fastenal après des bénéfices du troisième trimestre inférieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Barclays réduit l'objectif de cours du distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O à 45$ contre 49$, et réitère sa notation à "equal-weight"

** Le nouvel objectif de cours implique toujours une prime de 6,3% par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société a publié lundi un bénéfice du troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street et un chiffre d'affaires conforme aux attentes

** Barclays indique que les volumes de la société restent élevés en raison des gains de parts de marché, mais que des prix plus faibles et des coûts d'exploitation plus élevés l'ont amenée à réduire les estimations et à abaisser l'objectif de cours

** Nous avons réduit nos prévisions de ventes, d'EBIT et de BPA pour le 4ème trimestre de 2%, 8% et 8,5% respectivement - Barclays

** Les actions de la société ont baissé de 0,5 % à 42 $

** 4 des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "strong buy", 11 comme "hold" et 3 comme "sell" ou plus bas; leur objectif de cours médian est de $45 - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 18,6 % depuis le début de l'année