 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barclays franchit le seuil des 5% du capital de Ubisoft
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 17:10

La société Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 décembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 5,01% du capital et 4,54% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché.

Valeurs associées

UBISOFT
6,2200 EUR Euronext Paris -1,83%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank