Barclays ajuste à la hausse sa cible de cours sur Bouygues
10/03/2026
" Bouygues a publié des résultats solides, portés notamment par Equans, tandis que le flux de trésorerie disponible du groupe a été nettement supérieur aux attentes. Nous relevons notre objectif de cours à 51 EUR par action ( 13 %), mais identifions des valeurs plus attractives dans le secteur, notamment dans le contexte actuel", souligne Barclays.
La banque britannique estime que les perspectives pour 2026 sont globalement stables en termes de chiffre d'affaires et de REC, "la croissance d'Equans étant atténuée par celle des Télécoms (stagnante) et, selon nous, par celle de Colas (élections municipales françaises)". Avant de préciser : "les prévisions ont été communiquées avant le début du conflit au Moyen-Orient, mais il est clair qu'une détérioration de l'environnement macroéconomique impacterait les activités les plus cycliques de l'entreprise (construction, immobilier, médias). Nous restons optimistes quant à la conclusion d'un accord dans le secteur des télécommunications, mais estimons que les acquéreurs potentiels seront probablement responsables de l'intégralité des synergies de coûts et que, même si un retour à la rationalité du marché pourrait créer une valeur substantielle, sa concrétisation prendrait du temps".
L'action progressait de 1,87% peu après 11h00 ce mardi.
