Barbie fête ses 65 ans dans un monde de poupées très diverses

À 65 ans, Barbie ne montre aucun signe d'intention de se retirer de ses 250 emplois différents de poupée plastique et fantastique dont les petits pieds ont laissé une grande marque culturelle sur le monde des humains.

La Barbie originale de Mattel, avec ses cheveux blonds emblématiques, son maillot de bain noir et blanc et ses yeux orientés sur le côté, a été inspirée par la fille de la créatrice Ruth Handler, Barbara, en 1959.

Cependant, en 2024, alors que Barbie célèbre son 65e anniversaire, les poupées sont produites dans une grande diversité de couleurs, de textures de cheveux, de formes corporelles et bien plus encore.

"Autrefois, Barbie était un reflet plus singulier de la beauté et plus unidimensionnel. Aujourd'hui, il y a de nombreuses Barbie, et nous avons de multiples visions de la marque", a déclaré Lisa McKnight, vice-présidente exécutive et responsable mondiale de Barbie et des poupées, à Reuters, au centre de design de Mattel à Los Angeles.

Les Barbie existent en 35 teintes de peau, 97 coiffures et neuf types de corps, y compris des poupées en fauteuil roulant, atteintes du syndrome de Down, vitiligo et des poupées de grande taille, ainsi que des poupées de sexe neutre.

La poupée est également devenue une icône de la mode, inspirant récemment Barbiecore et aidant de nombreux coiffeurs et créateurs de vêtements renommés, comme Karl Lagerfeld, à faire leurs débuts.

Le succès commercial du film "Barbie" , réalisé par Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, nommé 8 fois aux Oscars en 2023, a ajouté une nouvelle dimension émotionnelle à la poupée, contribuant ainsi à l'évolution de la marque.

Toutefois, ces progrès ne se sont pas produits du jour au lendemain.

"Je suis tellement reconnaissante de ne pas avoir grandi avec Barbie", a déclaré la militante des droits de la femme Gloria Steinem dans le documentaire sur Barbie diffusé en 2018 sur Hulu et intitulé "Tiny Shoulders: Rethinking Barbie"

"Barbie représentait tout ce que nous ne voulions pas être et qu'on nous disait d'être", a-t-elle ajouté, faisant référence à son travail en tant que féministe de la deuxième vague prônant l'égalité dans les années 60 et 70.

Aujourd'hui encore, la poupée est associée par certains à des proportions corporelles irréalistes, à des rôles de genre et à des normes de beauté eurocentriques.

Tout en tenant compte de ces préoccupations, Mattel continue d'ajouter des poupées aux multiples facettes pour être jolie en rose.

La marque est ouverte à d'autres voix que celles de ses créateurs.

"Ce qui est le plus important pour nous, c'est que nous tenons compte des avis de toutes sortes de communautés lorsque nous concevons des poupées", a déclaré Kim Culmone, vice-présidente de Mattel chargée de la conception des poupées Barbie.

Tout en se développant, la marque de jouets conserve certaines valeurs, notamment la peinture à la main des Barbies et l'utilisation des mêmes machines à coudre que celles utilisées depuis 1959.

Qu'il s'agisse de sculpter de nouvelles poupées à la main ou d'utiliser des imprimantes 3D de pointe, la marque est ouverte au changement.

Les poupées du 65e anniversaire créées par Carlyle Nuera, designer philippin en chef de Barbie Signature, sont une réimagination du maillot de bain original de Barbie sous la forme d'une robe noire et blanche accompagnée de lunettes de soleil blanches en forme d'œil de chat.

Plutôt que la poupée blanche classique aux cheveux blonds, il y a aussi une poupée noire avec des tresses et des bordures lissées, un style populaire chez les femmes noires qui comprend des cheveux de bébé doux et lisses.

"Si nous continuions à faire la même chose qu'avant, encore et encore, Barbie n'aurait pas le succès qu'elle a aujourd'hui", a déclaré Mme Culmone.