Bantleon s’offre la filiale de gestion d’obligations convertibles de Credit Suisse AM

Bantleon, société de gestion basée à Hanovre, a annoncé, lundi 3 juin, l’acquisition de la part détenue par UBS – 62% – dans Credit Suisse Investment Partners. Cette dernière, filiale de Credit Suisse Asset Management, avait été fondée en 2007 par Stefan Hiestand sous le nom d’AgaNola AG et s’était spécialisée sur les obligations convertibles. En mars 2020, Credit Suisse AM et AgaNola avaient fusionné leurs activités sur le segment des convertibles, le premier acquérant une part majoritaire dans la boutique de gestion helvétique. Credit Suisse Investment Partners compte cinq employés dont les gérants Rossitza Haritova et Lukas Buxtorf.

Bantleon et UBS ont signé un accord, jeudi 30 mai, pour la cession de cette participation, dont le montant n’a pas été dévoilé. Les 38% restants demeureront entre les mains d’actionnaires minoritaires de long terme. La société de gestion sera renommée Bantleon Convertible Experts AG à l’issue de la transaction et apportera un milliard d’euros d’encours supplémentaire géré à travers quatre fonds ouverts et des comptes séparés. Les encours sous gestion de Bantleon avoisineront donc les 25 milliards d’euros et ceux administrés s’élèveront à environ 39 milliards d’euros. Stefan Hiestand présidera le conseil de surveillance tandis qu’Oliver Gasser sera directeur général et Dominic Züfle directeur des opérations.

Adrien Paredes-Vanheule