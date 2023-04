- Banque Richelieu fait évoluer la gouvernance de ses deux banques, Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco.Sylvain Fondeur a été nommé président du directoire de Banque Richelieu France. L’intéressé travaille au sein de la Compagnie Financière Richelieu depuis sa création en 2018 en tant que directeur financier. Il est également membre du directoire de Banque Richelieu France depuis 2019.A Monaco, Thomas Lhuillier a été nommé directeur général et dirigeant effectif. Il était depuis 2018 directeur général adjoint de la banque. Parallèlement, Slim Jaziri devient directeur général délégué et dirigeant effectif. Il était jusqu’à présent directeur des risques du groupe Richelieu au sein de la Compagnie Financière Richelieu. Enfin, Nicolas Rajner prend le poste de directeur des investissements de Banque Richelieu Monaco, dont il était jusqu’à présent directeur adjoint des investissements.

