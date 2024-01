Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés

(AOF) - Banque Richelieu France poursuit son développement. Jean-Luc Olivier Akoto, qui a plus de 20 ans d’expérience en finance, rejoint l’équipe de banquiers privés à Paris et aura notamment pour mission d’élargir la cible clientèle de la banque en développant et en accompagnant la clientèle internationale.

Âgé de 54 ans, ce titulaire d'un Master en Business Administration, Finance et Commerce international et d'un Bachelor en Business Administration, Economie et Finance, de l'Université de Miami (Floride, USA) peut s'appuyer sur un parcours diversifié et une solide expérience en banque d'investissement, banque de détail, gestion d'actifs et de patrimoine ainsi qu'en private equity.