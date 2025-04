Banque: Indosuez (Crédit Agricole) va acquérir la banque suisse Thaler

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Indosuez Wealth Management, filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole , a annoncé vendredi un accord en vue d’acquérir la Banque Thaler, établissement bancaire suisse, spécialisé dans la gestion de fortune.

En "renforçant son positionnement sur le marché suisse, centre mondial de la gestion de fortune", cette acquisition "s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’Indosuez Wealth Management", souligne le groupe dans un communiqué.

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 9ème banque au monde par le bilan (The Banker 2024).

Le montant de la transaction n'est pas précisé.

Avec ce rapprochement, les clients de Banque Thaler, fondée en 1982 et détenue principalement par ses dirigeants, et d’Indosuez, présent en suisse depuis 1876, "pourront accéder à une gamme de produits et d’expertises enrichie", selon le texte.

"Cette acquisition renforce notre position en Suisse et illustre notre volonté d’apporter à nos clients des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins. Indosuez poursuit sa stratégie de croissance dans un secteur en pleine consolidation et s’impose désormais comme un acteur majeur de la gestion de fortune en Europe", indique le directeur général d’Indosuez Wealth Management, Jacques Prost, cité dans le communiqué.

Cette acquisition porterait le total des actifs sous gestion d’Indosuez Wealth Management à près de 220 milliards d’euros.

La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation préalable des autorités de surveillance concernées, et devrait être réalisée durant le second semestre 2025.